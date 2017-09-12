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Общество

Грозы и до 19 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 сентября

13 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +10…+15, днем - +14…+19.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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