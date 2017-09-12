Районная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Порхове 23 сентября
23 сентября в Порхове на площади Красной Армии состоится районная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Порховского района.
На ярмарку приглашаются сельские товаропроизводители всех форм собственности, предприятия перерабатывающей промышленности, предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.
Заезд и размещение состоятся с 7:00 до 9:00.
Заявки принимаются до 20 сентября.
Справки по телефонам: (81134)2-24-62 и (81134)2-18-37.