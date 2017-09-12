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Общество

Выставка эскизных проектов Ганзейского знака открылась в Псковской городской библиотеке

В Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, д. 6) все желающие могут познакомиться с работами, предоставленными для Открытого конкурса на лучший эскизный проект Ганзейского знака в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке представлены скульптурные композиции и эскизные проекты Ганзейского знака, главная идея которого – «духовный обмен городов, входящих в Ганзейский союз, тесное переплетение торговых и культурных взаимоотношений Пскова и других ганзейских городов».

Конкурс проводился в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые состоятся в Пскове в 2019 году.

Возможное место установки Знака – сквер, ограниченный Советской набережной и улицей Л. Поземского, между домами № 8 и № 20 по Поземского.

Кроме того, экспозиция конкурсных работ расширена выставкой книг и периодических изданий из фонда Центральной городской библиотеки Пскова, посвященных истории отношений Пскова и Ганзейских городов в эпоху Средневековья, значению Пскова в истории Ганзейского союза и сегодняшней Новой Ганзе.

Выставка размещена в вестибюле Центральной городской библиотеки Пскова и открыта с 11:00 до 19:00 в рабочие дни и с 12:00 до 18:00 в воскресенье.

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