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Общество

На виртуальную экскурсию по Кобыльему городищу приглашает псковичей библиотека

Псковская областная универсальная научная библиотека представила на электронном краеведческом ресурсе «Псковиана» материалы, посвященные князю Александру Невскому. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, там же можно ознакомиться с галереей живописных работ, посвященных князю, историей создания монумента «Русским воинам и великому князю Александру Невскому» на горе Соколихе, совершить виртуальную экскурсию по Кобыльему городищу.

Напомним, 12 сентября - День памяти святого благоверного князя Александра Невского (перенесение мощей в 1724 году).

Александр Невский - сын великого князя Ярослава Всеволодовича, внук Андрея Боголюбского и правнук знаменитейшего среди русских князей Владимира Мономаха. "В контексте истории Пскова личность Александра Невского приобретает особый героический ореол. Длительная, из поколения в поколение, борьба с Ливонским Орденом была жестокой реальностью жизни города в период средневековья. Полководческий гений Александра проявился на Западе именно в борьбе против общих врагов Пскова и Новгорода - шведов и немцев, чья военная политика имела своей целью в том числе и насаждение власти Папы Римского на земли славян", - рассказали в билиотеке.
 

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