На виртуальную экскурсию по Кобыльему городищу приглашает псковичей библиотека

19:52, 12 сентября 2017, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека представила на электронном краеведческом ресурсе «Псковиана» материалы, посвященные князю Александру Невскому. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, там же можно ознакомиться с галереей живописных работ, посвященных князю, историей создания монумента «Русским воинам и великому князю Александру Невскому» на горе Соколихе, совершить виртуальную экскурсию по Кобыльему городищу.

Напомним, 12 сентября - День памяти святого благоверного князя Александра Невского (перенесение мощей в 1724 году).

Александр Невский - сын великого князя Ярослава Всеволодовича, внук Андрея Боголюбского и правнук знаменитейшего среди русских князей Владимира Мономаха. "В контексте истории Пскова личность Александра Невского приобретает особый героический ореол. Длительная, из поколения в поколение, борьба с Ливонским Орденом была жестокой реальностью жизни города в период средневековья. Полководческий гений Александра проявился на Западе именно в борьбе против общих врагов Пскова и Новгорода - шведов и немцев, чья военная политика имела своей целью в том числе и насаждение власти Папы Римского на земли славян", - рассказали в билиотеке.

