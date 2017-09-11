В Пскове сотрудники ППС задержали подозреваемых в попытке угона ВАЗа

16:05, 12 сентября 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД задержали двух граждан, подозреваемых в попытке угона автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, около 2:00 11 сентября на маршруте патрулирования в районе Рижского проспекта экипаж ППС обратил внимание на двух неизвестных граждан. Они подняли капот машины ВАЗ-2107 и, судя по всему, хотели снять аккумулятор.

Увидев полицейских, незнакомцы попытались скрыться, но патрульные вместе с подоспевшим нарядом ГИБДД задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летний житель Псковского района и 31-летний пскович, оба – безработные, ранее судимые.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

