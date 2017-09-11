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В Пскове сотрудники ППС задержали подозреваемых в попытке угона ВАЗа

В Пскове сотрудники патрульно-постовой службы  и  ГИБДД задержали двух граждан, подозреваемых в попытке  угона автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, около 2:00 11 сентября  на маршруте патрулирования в районе Рижского проспекта экипаж ППС обратил внимание на  двух  неизвестных граждан.  Они  подняли капот машины ВАЗ-2107 и, судя по всему, хотели снять аккумулятор.

Увидев полицейских, незнакомцы попытались скрыться, но патрульные вместе с подоспевшим нарядом ГИБДД  задержали подозреваемых. Ими оказались  37-летний   житель  Псковского района  и  31-летний  пскович, оба – безработные, ранее судимые.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
 

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