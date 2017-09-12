В «Псковэнерго» появится установка для выявления «заряженных» электросчетчиков

18:01, 12 сентября 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» закупает специальную рентгенотелевизионную установку для выявления участившихся фактов вмешательства в работу абонентских приборов учета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По информации начальника управления реализации услуг, энергосбережения и повышения энергоэффективности «Псковэнерго» Сергея Колесникова, в последнее время некоторые предприимчивые граждане стали использовать приборы учета электроэнергии со встроенными в них дополнительными микросхемами. Так называемые «заряженные» электросчетчики искажают показатели потребленной электроэнергии в меньшую сторону. «Сложность в борьбе с указанными способами безучетного использования электроэнергии связана с затрудненной визуальной идентификацией «заряженных счетчиков» по поврежденным пломбам госповерки или ЗВК завода производителя, - рассказал он. Лица-изготовители данного «обрудования» используют либо оригинальные образцы пломб и ЗВК, либо их копии крайне высокого качества. Отличить их от оригинала без вскрытия и проведения отдельных экспертных исследований достаточно затруднительно».

Закупаемое устройство позволит без вскрытия, срыва клейма поверителя и пломб ОТК исследовать рентгеном счетчик изнутри и выявить встроенные в прибор учёта платы, герметичные контакты «герконы» и микросхемы, не предусмотренные заводом-изготовителем. Вся информация прошедшего через счетчик рентгеновского излучения тут же будет преобразовываться на экран монитора.

Системная работа по выявлению и пресечению незаконного энергопотребления в регионе проводится в рамках программы по снижению потерь электроэнергии в сетях «Псковэнерго». Только за семь месяцев 2017 года в ходе проверок в области было выявлено и пресечено 419 случаев безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии в производственном и коммунально-бытовом секторе. Объем незаконного потребления в обход приборов учета составил 8,4 млн кВтч на 14,8 млн рублей. Это в 2,7 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

По выявленным случаям принимаются меры: составляются акты, в правоохранительные органы направляются заявления о привлечении виновных к ответственности, подаются исковые требования в суд. Ущерб, причиненный сетевой организации, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством. В 2017 году по фактам выявленного неучтенного потребления с учётом прошлых периодов расхитители электроэнергии компенсировали энергокомпании в общей сложности 6,7 млн рублей.

«Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни, подчеркнули в компании.