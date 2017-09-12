80 нарушителей весовых параметров выявлены на псковских дорогах за 8 месяцев

16:51, 12 сентября 2017, ПАИ

На территории Псковской области продолжаются мероприятия по выявлению фактов несанкционированных перевозок грузов транспортными средствами с превышением установленных весовых параметров. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, по итогам 8 месяцев текущего года выявлено более 80 случаев превышения нормативных параметров полной массы и осевых нагрузок.

В частности, по многочисленным обращениям жителей, в Гдовском районе в деревне Добручи специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» совместно с ОГИБДД ОМВД России организовали круглосуточное дежурство. В результате данного мероприятия были выявлены 7 случаев превышения указанных параметров с привлечением к административной ответственности.