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Общество

80 нарушителей весовых параметров выявлены на псковских дорогах за 8 месяцев

На территории Псковской области продолжаются мероприятия по выявлению фактов несанкционированных перевозок грузов транспортными средствами с превышением установленных весовых параметров. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, по итогам 8 месяцев текущего года выявлено более 80 случаев превышения нормативных параметров полной массы и осевых нагрузок. 

В частности, по многочисленным обращениям жителей, в Гдовском районе в деревне Добручи специалисты ГБУ ПО «Псковавтодор» совместно с ОГИБДД ОМВД России организовали круглосуточное дежурство. В результате данного мероприятия были выявлены 7 случаев превышения указанных параметров с привлечением к административной ответственности. 

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