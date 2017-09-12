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Общество

Полиция приглашает псковичей на службу

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в  Вооруженных  силах  Российской Федерации, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности полицейского, полицейского (водителя), полицейского (кинолога). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приглашаются лица в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья  выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Из числа претендентов на должность полицейского (кинолога) отдается предпочтение лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющим документ о соответствующем кинологическом образовании, заверенный нотариально или кинологической организацией.

Заработная плата - от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская (район «Любятово»), дом 7, кабинет 32, контактный телефон 29-25-73.

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