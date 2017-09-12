ТИК Пскова рассмотрел жалобу Ивана Мешкова

16:18, 12 сентября 2017, ПАИ

Территориальная избирательная комиссия города Пскова разобрала жалобу кандидата Ивана Мешкова, поступившую в ТИК в день голосования. Как сообщает с заседания корреспондент Псковского агентства информации, председатель комиссии Владимир Кротов, пояснил, что рассмотреть эту и другие жалобы необходимо до утверждения результатов выборов в Псковскую городскую Думу, состоявшихся 10 сентября.

Кандидат от «Единой России» Иван Мешков сообщил, что на здании № 49а по улице Народная, ближе 50 метров от избирательного участка № 38, находился баннер с изображением кандидата от «Справедливой России» Юлии Пожидаевой. «Мы обратились к представителям Пожидаевой с тем, чтобы она еще до выборов устранила это нарушение. Оно устранено не было», - сообщил Кротов.

«Мешков обращался с таким заявлением даже накануне выборов — 9 сентября. После получения повторного обращения кандидата ТИК обратился в правоохранительные органы». – пояснил председатель комиссии.

В итоге было принято решение обращение Ивана Мешкова принять к сведению.