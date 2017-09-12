Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября

16:19, 12 сентября 2017, ПАИ

12 сентября на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы пятого созыва под председательством Валерия Лесникова рассмотрен вопрос о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Депутаты рекомендовали вынести соответствующий проект решения ПГД на 87-ю сессию, которая состоится 15 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с истечением срока полномочий главы администрации города Игоря Калашникова глава Пскова Иван Цецерский вносит на рассмотрение Думы проект решения ПГД о проведении конкурса на замещение данной должности, в котором предлагается: назначить членов конкурсной комиссии, определить дату, место и время первого заседания конкурсной комиссии, утвердить условия контракта с главой администрации муниципалитета.

Согласно Порядку проведения конкурса, общее число членов конкурсной комиссии – шесть. Половину членов назначает городской Думой, половину – губернатор области. В связи с этим решение ПГД будет направлено главе региона для назначения в установленном порядке трёх членов конкурсной комиссии. В свою очередь комиссия проведет конкурс не позднее 45 календарных дней с момента её создания.

