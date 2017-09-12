ТИК отказалась признать недействительными итоги голосования на псковском избирательном участке № 77

16:24, 12 сентября 2017, ПАИ

Территориальная избирательная комиссия города Пскова отказалась признать недействительными итоги голосования на избирательном участке № 77, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии, которое проходит сегодня, 12 сентября. С жалобой обратился кандидат в депутаты Псковской городской Думы Сергей Федоров, заявивший, что при подсчете голосов на выборах 10 сентября на данном участке число погашенных бюллетеней не соответствовало истинному числу бюллетеней.

«Мы провели проверку по этому факту. Эта строка никак не влияет на результаты волеизъявления, даже если бы такое нарушение было», - пояснил председатель ТИК Владимир Кротов. Кроме того, была озвучена объяснительная от председателя УИК. Тот заявил, что из-за давления наблюдателей была совершена математическая ошибка, однако после пересчета контрольные соотношения совпали.

Владимир Кротов подчеркнул, что число погашенных бюллетеней и число реальных бюллетеней совпало. В итоге обращение Сергея Федорова признано необоснованным.

Также члены ТИК признали несоответствующей действительности жалобу члена комиссии с правом совещательного голоса Михаила Михайлова, который заявил, что на избирательном участке № 64 якобы не проверялся адрес места жительства избирателей.