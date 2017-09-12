1
16:43
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
21:11
38 попугаев
16:40
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
15:46
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
14:58
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
13:15
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
13:08
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове
Еще новости
Политика

ТИК отказалась признать недействительными итоги голосования на псковском избирательном участке № 77

Территориальная избирательная комиссия города Пскова отказалась признать недействительными итоги голосования на избирательном участке № 77, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии, которое проходит сегодня, 12 сентября. С жалобой обратился кандидат в депутаты Псковской городской Думы Сергей Федоров, заявивший, что при подсчете голосов на выборах 10 сентября на данном участке число погашенных бюллетеней не соответствовало истинному числу бюллетеней.

«Мы провели проверку по этому факту. Эта строка никак не влияет на результаты волеизъявления, даже если бы такое нарушение было», - пояснил председатель ТИК Владимир Кротов. Кроме того, была озвучена объяснительная от председателя УИК. Тот заявил, что из-за давления наблюдателей была совершена математическая ошибка, однако после пересчета контрольные соотношения совпали.

Владимир Кротов подчеркнул, что число погашенных бюллетеней и число реальных бюллетеней совпало. В итоге обращение Сергея Федорова признано необоснованным.

Также члены ТИК признали несоответствующей действительности жалобу члена комиссии с правом совещательного голоса Михаила Михайлова, который заявил, что на избирательном участке № 64 якобы не проверялся адрес места жительства избирателей. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова ТИК отказалась признать недействительными итоги голосования на псковском избирательном участке № 77 ТИК Пскова рассмотрел жалобу Ивана Мешкова Андрей Турчак еще раз поздравил однопартийцев с результатами выборов 38 попугаев Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
12 сентября 2017
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
11 сентября 2017
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
11 сентября 2017
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки 6
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
11 сентября 2017
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) 5
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове
11 сентября 2017
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове 1
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов
11 сентября 2017
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов 6
Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона
11 сентября 2017
Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона 4

Идет загрузка...