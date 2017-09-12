Строительство псковского Перинатального центра идет по графику

16:41, 12 сентября 2017, ПАИ

12 сентября, в рамках совещания оперативного штаба по строительству перинатальных центров под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов доложил о ситуации по строительству перинатального центра в городе Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Александр Кузнецов отметил, что работы выполняются в соответствии с согласованными между администрацией Псковской области, госкорпорацией «Ростех», ООО «РТ-СоцСтрой» и подрядными организациями рабочими графиками.

Объект находится в высокой степени готовности: завершаются внутренние отделочные работы, внутренние инженерные системы подготовлены в полном объеме, инженерное оборудование, за исключением лифтового, смонтировано, объект подготовлен к отопительному сезону, отопление объекта будет осуществляться второй сезон.

Стоимость объекта находится в пределах предусмотренного финансирования. Для ускорения завершения работ и приобретения оборудования с государственной корпорацией «Ростех» достигнута договоренность о финансировании приобретения технологического оборудования в октябре—ноябре этого года.

Кроме того, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев на заседании подтвердил информацию о достигнутых договоренностях с администрацией Псковской области по финансированию, а также сообщил, что организация готова предоставить Псковской области займ.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталье Стадченко и генеральному директору Государственной корпорации «Ростех» Николаю Волобуеву привлечь юристов для обеспечения правового сопровождения получения и использования займа для Псковской области.