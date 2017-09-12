0
16:19
Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября
15:30
День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:26
Грозы и до 19 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 сентября
14:30
Псковский губернатор передал привет родителям победителей конкурса «Я – гражданин России»
13:42
Крестным ходом отметили псковичи День благоверного князя Александра Невского
12:56
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 19 сентября
12:22
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
Еще новости
Общество

Строительство псковского Перинатального центра идет по графику

12 сентября, в рамках совещания оперативного штаба по строительству перинатальных центров под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов доложил о ситуации по строительству перинатального центра в городе Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Александр Кузнецов отметил, что работы выполняются в соответствии с согласованными между администрацией Псковской области, госкорпорацией «Ростех», ООО «РТ-СоцСтрой» и подрядными организациями рабочими графиками.

Объект находится в высокой степени готовности: завершаются внутренние отделочные работы, внутренние инженерные системы подготовлены в полном объеме, инженерное оборудование, за исключением лифтового, смонтировано, объект подготовлен к отопительному сезону, отопление объекта будет осуществляться второй сезон.

Стоимость объекта находится в пределах предусмотренного финансирования. Для ускорения завершения работ и приобретения оборудования с государственной корпорацией «Ростех» достигнута договоренность о финансировании приобретения технологического оборудования в октябре—ноябре этого года.

Кроме того, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев на заседании подтвердил информацию о достигнутых договоренностях с администрацией Псковской области по финансированию, а также сообщил, что организация готова предоставить Псковской области займ.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталье Стадченко и генеральному директору Государственной корпорации «Ростех» Николаю Волобуеву привлечь юристов для обеспечения правового сопровождения получения и использования займа для Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября
12 сентября 2017
Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября
День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 сентября 2017
День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 3
Грозы и до 19 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 сентября
12 сентября 2017
Грозы и до 19 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 сентября
Псковский губернатор передал привет родителям победителей конкурса «Я – гражданин России»
12 сентября 2017
Псковский губернатор передал привет родителям победителей конкурса «Я – гражданин России» 1
Крестным ходом отметили псковичи День благоверного князя Александра Невского
12 сентября 2017
Крестным ходом отметили псковичи День благоверного князя Александра Невского
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 19 сентября
12 сентября 2017
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 19 сентября
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
12 сентября 2017
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года 5
В твиттер-акции «Спроси куратора» примет участие музей-заповедник «Михайловское»
12 сентября 2017
В твиттер-акции «Спроси куратора» примет участие музей-заповедник «Михайловское»

Идет загрузка...