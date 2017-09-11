Поиски пропавшего в лесу уроженца Новосибирской области продолжаются в Пскове

17:13, 12 сентября 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает уроженца Новосибирской области Владислава Пономарёва 1937 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина проживает в Пскове в доме по улице А. Невского. По имеющимся данным, 27 июля текущего года он отправился за ягодами и грибами в район деревень Иваново болото - Крупп Печорского района.

Приметы: на вид 80 лет, среднего телосложения, рост около 155 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза серые, носил очки в чёрной оправе.

На момент исчезновения был одет в джинсовую куртку, зеленую кепку военного образца, черные плащевые штаны, черные резиновые сапоги. При себе имел мобильный телефон, паспорт и пропуск в погранзону на своё имя, а также рюкзак тёмно-зёленого цвета и белое пластмассовое ведро.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Владислава Пономарёва или обнаружившим в лесном массиве документы на его имя либо вещи пропавшего, фрагменты одежды, обуви, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.