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12 лет проведет в тюрьме пскович, случайно записавший момент преступления на телефон жертвы

24 летний неоднократно судимый пскович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

25 июля 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении 24-летней девушки, которая 20 июля была доставлена с пустыря возле Сиреневого бульвара с черепно-мозговой травмой, и все это время находилась в состоянии комы.

В результате применения мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных с мобильного устройства потерпевшей была считана имеющая доказательственное значение информация. В совокупности с другими собранными доказательствами у следователей появились основания задержать в качестве подозреваемого 24-летнего знакомого потерпевшей, который категорически отрицал свою причастность к совершённому преступлению.

Установлено, что 20 июля обвиняемый избил свою знакомую руками и ногами из ревности.

Следователи выяснили, что в момент избиения злоумышленник включил фонарь мобильного телефона, чтобы подсветить в темноте, а вместе с ним видеозапись, в результате чего был запечатлен момент совершения преступления.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
 

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