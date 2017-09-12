Псковский владелец земель оштрафован за невыполнение мероприятий по их защите

17:39, 12 сентября 2017, ПАИ

Псковский собственник земель сельхозназначения привлечен к административной ответственности за повторное неисполнение предписаний должностного лица Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предписания были выданы собственнику с целью устранения нарушений земельного законодательства, выявленных при проведении внеплановой проверки. При осмотре семи земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в районе деревни Северик Логозовской волости Псковского района установлено, что они не используются по назначению и заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Владелец участков привлечен к административной ответственности за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель, также ему выданы предписания, обязывающие привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, которые не были исполнены к установленному сроку. Собственник был привлечен к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде штрафа и выданы повторные предписания, которые также не были исполнены.

Поэтому в отношении нарушителя были составлены административные протоколы по части 26 статьи 19.5, дело передали в мировой суд. Рассмотрев представленные материалы, суд поддержал решение Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям о привлечении нарушителя к административной ответственности. Владельцу участков назначили административное наказание в виде штрафа в размере 105 тыс. рублей (по 15 тыс. рублей за каждое неисполненное предписание). С учетом смягчающих обстоятельств размер административного штрафа установлен судом меньше минимального размера, предусмотренного санкцией статьи.