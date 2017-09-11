20-летний пскович признан виновным в нарушении половой неприкосновенности 15-летней

17:24, 12 сентября 2017, ПАИ

Собранные следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летнего местного жителя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ч.1 ст.135 (развратные действия) УК РФ.

Установлено, что 27 марта 2017 года злоумышленник, находясь в квартире 15-летней девочки, пока ее родители были на работе, нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней. Узнав о преступлении, мать девочки сообщила в правоохранительные органы.

Злоумышленник был незамедлительно установлен и задержан. Следователи предъявили ему обвинение и добились изоляции от общества. На основании судебного решения он был помещен в следственный изолятор на время предварительного расследования.

По заключению стационарной экспертизы, проведенной в стражном отделении при психиатрической больнице вгороде Санкт-Петербурге, мужчина признан вменяемым.

Приговором Псковского городского суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.