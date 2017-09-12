0
17:44
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
16:43
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
21:11
38 попугаев
16:40
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
15:46
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
14:58
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
13:15
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
Еще новости
Политика

Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны

Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС. «Отдельные проявления есть, но это из-за того, что сейчас происходит в мире, а не потому что это в России происходит», - добавил он.

Николай Патрушев призвал все страны объединить усилия в борьбе против терроризма.

«Нужно работать всем вместе и прислушиваться к тому, что говорят наши партнеры. Иногда мы слышим вещи, которые сами не могли бы озвучить», - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
12 сентября 2017
ТИК утвердила результаты выборов в гордуму Пскова
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
11 сентября 2017
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
11 сентября 2017
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки 6
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
11 сентября 2017
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) 5
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове
11 сентября 2017
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове 1
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов
11 сентября 2017
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов 6

Идет загрузка...