Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны

17:44, 12 сентября 2017, ПАИ

Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС. «Отдельные проявления есть, но это из-за того, что сейчас происходит в мире, а не потому что это в России происходит», - добавил он.

Николай Патрушев призвал все страны объединить усилия в борьбе против терроризма.

«Нужно работать всем вместе и прислушиваться к тому, что говорят наши партнеры. Иногда мы слышим вещи, которые сами не могли бы озвучить», - сказал он.