Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС. «Отдельные проявления есть, но это из-за того, что сейчас происходит в мире, а не потому что это в России происходит», - добавил он.
Николай Патрушев призвал все страны объединить усилия в борьбе против терроризма.
«Нужно работать всем вместе и прислушиваться к тому, что говорят наши партнеры. Иногда мы слышим вещи, которые сами не могли бы озвучить», - сказал он.