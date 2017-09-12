В России хотят увеличить штрафы за отказ пропустить пешехода на зебре

17:52, 12 сентября 2017, ПАИ

Общественная палата России обсудила поправки в КоАП РФ, предусматривающие ужесточение наказания для водителей, отказавшихся пропустить пешеходов на пешеходных переходах. Как сообщает газета «Коммерсантъ», штраф за нарушение может вырасти с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Отмечается, что в этом году в России произошло более 28 тысяч аварий, связанных с наездами на пешеходов. При этом по вине водителей случилось 16,8 тысяч из них, а по вине пешеходов - 11,6 тысяч ДТП.