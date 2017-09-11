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35-летнего жителя Себежа обвиняют в хранении и употреблении наркотиков

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении 35-летнего жителя Себежа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, из материалов уголовного дела следует, что в августе 2017 года подозреваемый был задержан возле своего дома с наркотическим средством растительного происхождения в значительном размере. При его освидетельствовании выявлены следы немедицинского потребления наркотиков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования. 

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