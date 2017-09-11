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Происшествия

В Невельском районе охотник застрелил друга

12 сентября 2017 года в правоохранительные органы с заявлением о явке с повинной обратился охотник, который сообщил, что накануне вечером случайно выстрелил в своего товарища на охоте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, по данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Из материалов уголовного дела следует, что вечером 11 сентября 2017 года, подозреваемый вместе с другом пошел на окраину одной из деревень Невельского района с целью охоты на утку, взяв с собой гладкоствольное охотничье ружье и нарезной карабин на случай встречи с крупным зверем. В процессе охоты мужчина, услышав посторонний шум и обнаружив движение в месте, где несколько дней назад видел волков, произвел один прицельный выстрел из находящегося при нем карабина по неясно видимой цели. Затем, приблизившись к предполагаемому месту обнаружения подстреленного зверя, увидел лежащего товарища с огнестрельным ранением грудной клетки. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
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