0
09:49
Профстандарт для нянь разработан в России
09:26
Что делать, если застройщик затягивает срок передачи квартиры?
09:04
День программиста празднуется в России 13 сентября
20:49
Два медвежонка выпущены в дикую природу в Стругокрасненском районе
17:52
В России хотят увеличить штрафы за отказ пропустить пешехода на зебре
17:44
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
16:19
Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября
Еще новости
Общество

День программиста празднуется в России 13 сентября

13 сентября в России отмечается День программиста. Как сообщает calend.ru, соответствующий указ подписал 11 сентября 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал . Согласно этому документу, День программиста празднуется на 256-й день года, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

До появления официального Дня программиста этот профессиональный праздник отмечали в разные дни: 19 июля — когда Августа Ада Кинг, считающаяся первым программистом, написала первую в мире программу для вычислительной машины; 10 декабря — в день рождения самой Ады; 4 апреля (4.04) — по аналогии с ошибкой «404» («данная страница не найдена»); 22 апреля (22.04) — дата связана с российской кодировкой (сегодня уже устаревшей) специальности 220400 — «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Профстандарт для нянь разработан в России
13 сентября 2017
Профстандарт для нянь разработан в России
Что делать, если застройщик затягивает срок передачи квартиры?
13 сентября 2017
Что делать, если застройщик затягивает срок передачи квартиры?
День программиста празднуется в России 13 сентября
13 сентября 2017
День программиста празднуется в России 13 сентября
Два медвежонка выпущены в дикую природу в Стругокрасненском районе
12 сентября 2017
Два медвежонка выпущены в дикую природу в Стругокрасненском районе 1
В России хотят увеличить штрафы за отказ пропустить пешехода на зебре
12 сентября 2017
В России хотят увеличить штрафы за отказ пропустить пешехода на зебре 1
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября
12 сентября 2017
Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября 2
День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 сентября 2017
День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 3

Идет загрузка...