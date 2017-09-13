День программиста празднуется в России 13 сентября

09:04, 13 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в России отмечается День программиста. Как сообщает calend.ru, соответствующий указ подписал 11 сентября 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал . Согласно этому документу, День программиста празднуется на 256-й день года, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

До появления официального Дня программиста этот профессиональный праздник отмечали в разные дни: 19 июля — когда Августа Ада Кинг, считающаяся первым программистом, написала первую в мире программу для вычислительной машины; 10 декабря — в день рождения самой Ады; 4 апреля (4.04) — по аналогии с ошибкой «404» («данная страница не найдена»); 22 апреля (22.04) — дата связана с российской кодировкой (сегодня уже устаревшей) специальности 220400 — «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».