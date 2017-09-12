Операция «Мак-2017» продолжается в Псковской области

20:03, 12 сентября 2017, ПАИ

С 1 августа по 30 сентября на территории Псковской области проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД. Ее цель – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

В рамках проводимой операции правоохранительные органы организуют работу по выявлению и перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, а также проведут мероприятия, направленные на задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков запрещенных веществ.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам:

«телефон доверия» - (8112) 59-22-33,

телефон дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49,

телефон дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области – (8112) 59-37-00.

Кроме того, сообщение можно отправить через сайт УМВД России по Псковской области, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.