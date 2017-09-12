Пункт передержки и места для выгула бездомных животных получит в безвозмездное пользование псковский «Шанс»

20:15, 12 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 12 сентября, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством Константина Болотина. В ходе подготовки к внеочередной 87-й сессии депутаты рассмотрели 8 основных вопросов и 2 дополнительных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, депутаты поддержали внесение изменений в Решение Псковской городской Думы «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, планируемого к приватизации в первом квартале 2017 года».

Кроме того, народные избранники вынесли на сессию с рекомендацией «принять» вопрос о передаче в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции нескольких рекламных стендов в Финском парке для размещения театральных афиш.

Также члены комитета единогласно рекомендовали рассмотреть на сессии и принять положительное решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоярусной парковки в Крестках.

Подробно депутаты остановились на вопросе приема здания котельной ОАО «Псковавиа» и земельного участка под ней в муниципальную собственность. Обсудив все перспективы включения котельной в общегородскую систему теплоснабжения и учитывая приближающийся отопительный сезон, а также для того, чтобы не оставить жителей микрорайона без тепла, члены комитета рекомендовали вынести на сессию городской Думы с рекомендацией «принять».

Кроме того, в ходе заседания комитета депутаты вынесли на сессию вопрос о внесении изменений в генеральный план города Пскова.

В рамках рассмотрения вопросов дополнительной повестки члены комитета согласились до конца года предоставить в безвозмездное пользование автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» муниципальное имущество для исполнения обязательств на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. Имеется в виду пункт передержки отловленных безнадзорных животных, передвижная бытовка для рабочих и вспомогательное помещение на площадке, места для выгула отловленных безнадзорных животных, 21 вольер, сети канализации и электроосвещения.