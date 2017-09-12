83 псковича пострадали от укусов клещей за прошедшие 7 дней

20:26, 12 сентября 2017, ПАИ

С 6 по 13 сентября в Псковской области в лечебно-профилактические учреждения с жалобой на укусы клещей обратились 83 человека, в том числе 14 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За анализируемый период укусы клещей не зарегистрированы на территориях Бежаницкого, Великолукского, Дновского, Куньинского, Новоржевского, Островского, Палкинского, Порховского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского и Усвятского районов.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Пскове - 37 человек, в том числе 8 детей в в Великих Луках и Невельском районе — по 7 человек, в Псковском районе - 5 человек, в том числе 1 ребенок.

Серопрофилактика за отчётную неделю не проводилась.

Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовали 50 снятых с людей клещей на наличие вирусного энцефалита, по 8 — на моноцитарный боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз (результаты исследований отрицательные), а также

8 - на Клещевой боррелиоз (одно насекомое оказалось переносчиком).

C начала сезона в лечебно-профилактические учреждения обратились 3 тысячи 414 человек, в том числе 886 детей.

Силами сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области проведены акарицидные обработки на площади 329,216 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 123,381 га.

Сергей Никифоров подчеркнул, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. В связи с этим он призвал жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики. В частности, собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов). Также следует наносить на одежду реппеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов.

В лесу стоит чаще осматривать одежду и открытые участки тела на предмет присасывания клещей. Для отдыха в лесу рекомендуется выбирать сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарников, следует избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей.

По возвращении из леса нужно осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками.

Также Сергей Никифоров призвал псковичей употреблять только кипяченое козье и коровье молоко, поскольку именно через него может произойти заражение. Он напомнил, что болеют клещевым энцефалитом дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Если же укус клеща произошёл, следует обратиться в кабинеты инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23 и улица Школьная, 24 либо в районную поликлинику. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23, телефон 56-55-63).

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон 66-42-80, Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалит стоит 500 рублей, на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз -1 тыс. 100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1 тыс. 59 рублей 60 копеек за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).