Продажа билетов на Чемпионат мира-2018 стартует 14 сентября

22:09, 12 сентября 2017, ПАИ

14 сентября откроется продажа билетов на матчи футбольного Чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА). Билеты можно будет приобрести с 12:00 исключительно на сайте ФИФА.

Продавать билеты планируется в несколько этапов. Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в это время можно будет подать заявки на приобретение билетов. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Уведомление о статусе заявки заказчики билетов получат до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

После официальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря, будет открыт второй этап продаж. Он тоже будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты, приобретенные в ходе первого и второго этапов продаж, владельцам доставят бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка начнется не раньше апреля/мая 2018 года.

Последнюю возможность приобрести билеты на матчи болельщики получат с 18 апреля до 15 июля 2018 года.

Российские болельщики смогут купить билеты четвертой категории на матчи ЧМ-2018 по специальной цене от 1280 рублей. Также ФИФА выделит специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Помимо принимающей турнир России путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.