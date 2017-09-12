Объявлен аукцион на право пользования рыбоводными участками Псковской области
Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству проводит аукцион на право заключения договоров пользования рыбоводными участками, расположенными на водных объектах и (или) их частях на территории Псковской области для осуществления индустриальной и (или) пастбищной аквакультуры (рыбоводства). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.
Аукцион является открытым и проводится в отношении 4 рыбоводных участков: Новоржевский район, вся акватория озера Залазье (Залозье, Долезец, Мотовиловское); Новоржевский район, вся акватория озера Глубенец; Печорский район, вся акватория озера Велье; Пустошкинский район, вся акватория озера Атоли (Атали, Отоле).
Документация об аукционе размещена на официальном сайте Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам - с 9:00 до 16:45 по адресу: Санкт-Петербург, улица Одоевского, дом 24, корпус 2, кабинет 209.
Адрес электронной почты: gmvvbr@sztufar.ru, info@sztufar.ru.
Контактный телефон: (812) 498-64-26 (Григорий Иванов, Дмитрий Потребич).
Дата окончания приема заявок: 16:45 27 октября.
Аукцион запланирован на 2 ноября с 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, улица Одоевского, дом 24/2, литера А, актовый зал.