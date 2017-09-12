Объявлен аукцион на право пользования рыбоводными участками Псковской области

22:49, 12 сентября 2017, ПАИ

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству проводит аукцион на право заключения договоров пользования рыбоводными участками, расположенными на водных объектах и (или) их частях на территории Псковской области для осуществления индустриальной и (или) пастбищной аквакультуры (рыбоводства). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Аукцион является открытым и проводится в отношении 4 рыбоводных участков: Новоржевский район, вся акватория озера Залазье (Залозье, Долезец, Мотовиловское); Новоржевский район, вся акватория озера Глубенец; Печорский район, вся акватория озера Велье; Пустошкинский район, вся акватория озера Атоли (Атали, Отоле).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам - с 9:00 до 16:45 по адресу: Санкт-Петербург, улица Одоевского, дом 24, корпус 2, кабинет 209.

Адрес электронной почты: gmvvbr@sztufar.ru, info@sztufar.ru.

Контактный телефон: (812) 498-64-26 (Григорий Иванов, Дмитрий Потребич).

Дата окончания приема заявок: 16:45 27 октября.

Аукцион запланирован на 2 ноября с 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, улица Одоевского, дом 24/2, литера А, актовый зал.