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Общество

Конкурс «Цветок заповедного края» стартует в Псковской области

Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» запустил экологический конкурс «Цветок заповедного края» по выявлению лучших общественных экологических инициатив, направленных на сохранение и популяризацию природных ценностей на территории памятника природы Псковской области «Изборско-Мальская долина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. 

Конкурс проводится с 15 сентября по 15 декабря в рамках мероприятий, посвященных Году экологии в России.

К участию в конкурсе приглашаются жители Псковской области, других регионов России, иностранные граждане, профессиональные фотографы и фотографы-любители, некоммерческие организации, ученические и педагогические коллективы общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, инициативные группы граждан.

Конкурс проводится по 3-м направлениям: «Храню тебя мой край чудесный» - для выявления и поощрения лучших природоохранных проектов, инициатив, способных улучшить состояние памятника природы Псковской области «Изборско–Мальская долина»; «Вижу чудо заповедное» - для выявления и продвижения лучших фотографий экологической тематики, посвященных памятнику природы; «Цветок заповедного края» - выбор растения - экологического символа Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» из семи видов, занесенных в Красную книгу России, произрастающих на территории долины.

Положение о конкурсе, включающее заявочные формы, можно найти и скачать на сайте музея.

Итоги конкурса будут подведены до 20 декабря. Победители будут награждены благодарностями, дипломами и сертификатами на индивидуальные, семейные и групповые экскурсии по природным и историческим объектам музея-заповедника «Изборск». В номинации «Вижу чудо заповедное»   предусмотрен «Гран при» - «Выходные дни в Изборске» (бесплатное проживание в гостевом доме музея-заповедника).

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