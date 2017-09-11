Многодетная мать из Куньинского района предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми

09:12, 13 сентября 2017, ПАИ

Жительница Куньинского района предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что женщина, являясь матерью несовершеннолетних детей 2004, 2005, 2007, 2010 и 2012 годов рождения, не исполняла возложенные на нее родительские обязанности, в том числе по содержанию детей в чистоте, обеспечению необходимых условий для нормальной жизнедеятельности и развития. Женщина не обеспечила надлежащих санитарно- гигиенических условий для своих детей, не осуществляла за ними должного ухода: содержала свое домовладение в антисанитарных условиях, не обеспечивала детей продуктами питания, находилась в периодических алкогольных запоях, не ночевала дома, оставляя при этом детей с сожителем, который в целях наказания за незначительные проступки применял к детям физическую силу, постоянно унижал и оскорблял их.

В результате малолетние дети были изъяты из семьи, помещены в социальное учреждение. Органы опеки и попечительства района решают вопрос о лишении женщины родительских прав.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 7 Куньинского района для рассмотрения по существу. Санкция статьи 156 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.