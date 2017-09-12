Курсы повышения квалификации преподавателей оркестровых струнных инструментов пройдут в Пскове

09:15, 13 сентября 2017, ПАИ

Курсы повышения квалификации преподавателей оркестровых струнных инструментов пройдут в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова с 14 по 16 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Образовательную программу курсов обеспечат специалисты в области методики преподавания и инструментального исполнительства на оркестровых струнных инструментах (скрипка, альт, виолончель) из Санкт-Петербурга и Пскова: кандидат искусствоведения, доцент кафедры скрипки и альта Санкт-Петербургской государственной консерватории Людмила Гуревич, преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. НА. Римского-Корсакова Лариса Жлудова и преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. НА. Римского-Корсакова Наталья Федорова.

В мастер-классах Л. Гуревич, посвященных методике обучения в классе скрипки, примут участие одаренные учащиеся из музыкальных школ и школ искусств города Пскова.

Слушателями курсов станут 15 преподавателей из различных учреждений дополнительного образования Пскова, Псковского района и области (Великие Луки, Плюсса, Новосокольники).

В содержание образовательной программы первой сессии курсов повышения квалификации включены мероприятия методического характера, связанные со знакомством слушателей с работой симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Так, 14 сентября, в день открытия филармонического сезона, слушатели курсов смогут присутствовать на генеральной репетиции оркестра.