Заместитель прокурора области встретится с жителями Стругокрасненского района
В сентябре заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Стругах Красных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Для встречи с Виктором Борисенко необходимо в срок до 15 сентября обратиться к прокурору Стругокрасненского района Антону Куприкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдёт в прокуратуре Стругокрасненского района, расположенной по адресу: посёлок Струги Красные, улица П. Виноградова, дом 3.