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Общество

Заместитель прокурора области встретится с жителями Стругокрасненского района

В сентябре заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Стругах Красных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Для встречи с Виктором Борисенко необходимо в срок до 15 сентября обратиться к прокурору Стругокрасненского района Антону Куприкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре Стругокрасненского района, расположенной по адресу: посёлок Струги Красные, улица П. Виноградова, дом 3.

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