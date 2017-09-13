Традиционный уличный концерт фестиваля «Заповедник» переносится в псковскую филармонию

10:00, 13 сентября 2017, ПАИ

В связи с погодными условиями концерт фолк-группы «The Retuses», запланированный на 17 сентября на фестивале «Заповедник» в Пскове, переносится с открытой парковки в БКЗ филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

The Retuses - российская музыкальная группа, которая прославилась своими тонкими композициями на стихи Сергея Есенина и других ярких представителей поэзии серебряного века. Их ранние работы можно описать как необычный ностальгический фолк-поп, в которых есть юношеский романтизм и сентиментальность. В более поздних треках звучание становится ещё более необычным - в них меломаны находят и «леденящую вечность Вселенной» и «сжигающий жар плазмы, земную красоту цветов».

The Retuses впервые дадут в Пскове бесплатный концерт. Начало - в 15:00.

Напомним, уличный концерт - это традиционное мероприятие фестиваля Сергея Довлатова. На месте парковки раньше была автостанция, с которой он уезжал в Пушкинские Горы. Там Сергей Довлатов написал строки о Кремле, которые позднее вошли в рассказ «Заповедник».

Полная афиша фестиваля: http://zapovednikfest.ru/