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Общество

Традиционный уличный концерт фестиваля «Заповедник» переносится в псковскую филармонию

В связи с погодными условиями концерт фолк-группы «The Retuses», запланированный на 17 сентября на фестивале «Заповедник» в Пскове, переносится с открытой парковки в БКЗ филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

The Retuses - российская музыкальная группа, которая прославилась своими тонкими композициями на стихи Сергея Есенина и других ярких представителей поэзии серебряного века. Их ранние работы можно описать как необычный ностальгический фолк-поп, в которых есть юношеский романтизм и сентиментальность. В более поздних треках звучание становится ещё более необычным - в них меломаны находят и «леденящую вечность Вселенной» и «сжигающий жар плазмы, земную красоту цветов».

The Retuses впервые дадут в Пскове бесплатный концерт. Начало - в 15:00.

Напомним, уличный концерт - это традиционное мероприятие фестиваля Сергея Довлатова. На месте парковки раньше была автостанция, с которой он уезжал в Пушкинские Горы. Там Сергей Довлатов написал строки о Кремле, которые позднее вошли в рассказ «Заповедник». 

Полная афиша фестиваля: http://zapovednikfest.ru/

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