Что делать, если застройщик затягивает срок передачи квартиры?

09:26, 13 сентября 2017, ПАИ

Срок передачи ключей от новостройки является одним из важнейших пунктов договора долевого участия (ДДУ), сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин-Псков». Именно эта дата отражает момент, с которого собственник сможет заселиться в приобретенное жилье. Но, случается так, что этот день не становится принципиально значимым для застройщика и фактически эта дата переносится, а новоселье откладывается.

Причины этого могут крыться и в объективных трудностях застройщика, завышенным требованиям администрации к инфраструктуре жилого комплекса, например, или же по вине монополистов - подрядных организаций, ответственных за прокладку инженерных сетей. В этом случае, застройщик не освобождается от обязательств по уплате неустойки. Выплаты по этому пункту договора ДДУ производятся в судебном или досудебном порядке.

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Но, по факту, для закона не важно, по чьей вине меняются даты сдачи, прописанные в ДДУ. Договор – есть договор. И нарушение этих сроков кроме морального неудобства дольщика может повлечь и материальный дискомфорт для застройщика.

Если застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения указанного в договоре срока направил участнику долевого строительства информацию о невозможности завершения строительства в предусмотренный договором срок с предложением об изменении договора, и при этом стороны внесли соответствующие изменения в договор, застройщик получает официальное согласие дольщика на перенос сроков.

Как только передача жилья начинает откладываться более, чем на два месяца, и застройщик не направляет соответствующего уведомления, дольщику лучше не рисковать, а обращаться в строительную компанию с претензией, так как не известно, закончится ли эта отсрочка лишь дополнительным волнением будущего владельца или же это первые признаки возможного банкротства застройщика.

Неисполнение любого пункта договора, а тем более, нарушение сроков передачи объекта собственнику влечет за собой множество неприятностей для дольщика. Поэтому, чем детальнее покупатель разберется со всеми тонкостями ДДУ, чем профессиональнее будет консультант, привлеченный будущим владельцем новостройки для помощи в покупке квартиры, тем спокойнее и быстрее пройдет вся процедура покупки и оформления.

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