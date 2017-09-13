0
09:26
Что делать, если застройщик затягивает срок передачи квартиры?
09:04
День программиста празднуется в России 13 сентября
20:49
Два медвежонка выпущены в дикую природу в Стругокрасненском районе
17:52
В России хотят увеличить штрафы за отказ пропустить пешехода на зебре
17:44
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
16:19
Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября
15:30
День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Депутат Госдумы Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни

Депутат Госдумы Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Сибирского государственного медицинского университета, где политик заведовала кафедрой акушерства и гинекологии.

Под ее руководством в СибГМУ были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение Томской области эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний. В 2011 году Евтушенко стала научным руководителем открытого в Томске Областного перинатального центра, а с января 2015 по 2016 год была главным врачом центра.

Профессор, доктор медицинских наук, 18 сентября 2016 года она стала депутатом Госдумы седьмого созыва от Томской области. Она входила в комитет по международным делам.

Состояла в партии «Единая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что делать, если застройщик затягивает срок передачи квартиры?
13 сентября 2017
Что делать, если застройщик затягивает срок передачи квартиры?
День программиста празднуется в России 13 сентября
13 сентября 2017
День программиста празднуется в России 13 сентября
Два медвежонка выпущены в дикую природу в Стругокрасненском районе
12 сентября 2017
Два медвежонка выпущены в дикую природу в Стругокрасненском районе 1
В России хотят увеличить штрафы за отказ пропустить пешехода на зебре
12 сентября 2017
В России хотят увеличить штрафы за отказ пропустить пешехода на зебре 1
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября
12 сентября 2017
Вопрос о проведении конкурса на должность главы администрации Пскова рассмотрит гордума 15 сентября 2
День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 сентября 2017
День здоровья отметили участница конкурса «Миссис Бабушка 2017» в «Акваполисе» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 3
Грозы и до 19 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 сентября
12 сентября 2017
Грозы и до 19 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 сентября

Идет загрузка...