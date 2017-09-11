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Дом, два сарая, хлев и дрова сгорели в Стругокрасненском районе

12 сентября в 16:55 в Стругокрасненском районе в деревне Ширск сгорели жилой дом, два сарая, хлев и два кубометра дров. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике. Огнеборцы спасли человека, два жилых дома и четыре хозяйственные постройки.

Еще один пожар произошел в 8:21 в Гдовском районе в деревне Залосенье. Жилой дом сгорел из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в жилой дом. Пожарным удалось спасти баню, хозяйственную постройку, автомобиль и 10 кур.

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