Дом, два сарая, хлев и дрова сгорели в Стругокрасненском районе

09:44, 13 сентября 2017, ПАИ

12 сентября в 16:55 в Стругокрасненском районе в деревне Ширск сгорели жилой дом, два сарая, хлев и два кубометра дров. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике. Огнеборцы спасли человека, два жилых дома и четыре хозяйственные постройки.

Еще один пожар произошел в 8:21 в Гдовском районе в деревне Залосенье. Жилой дом сгорел из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в жилой дом. Пожарным удалось спасти баню, хозяйственную постройку, автомобиль и 10 кур.