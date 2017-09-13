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Общество

Градостроительные вопросы рассмотрели на публичных слушаниях в Пскове

В Псковской городской Думе прошли публичные слушания по пяти вопросам, которые касались предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На участке по адресу 1-й пер. Псковская, 4 заявитель планирует реконструировать существующее здание под жилой дом блокированной застройки. Для этого он просит сократить минимальные отступы от границ участка.

Для строительства склада металлопроката арендатор участка по улице Леона Поземского, 125 заявитель просит разрешение на уменьшение минимальных отступов от смежного участка, собственником которого он является. Соседние земельные участки планируется использовать для реализации единого технологического процесса.

На улице Максима Горького, 22 заявитель намерен возвести административное здание. Для этого он запрашивает разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. По северной части земельного участка проходит теплотрасса, а рельеф территории имеет естественный перепад. В связи с этим объект строительства смещен к границам участка.

Построить гаражи на участке по адресу улица Подвишенская, 21-А планирует арендатор участка. Из-за неблагоприятной конфигурации земельного участка необходимо уменьшить минимальные отступы от границ.

Для завершения строительства здания по адресу улица Рокоссовского, 26-Б заявитель просит разрешение на уменьшение минимальных отступов от границ смежных участков.

Все вопросы получили положительную рекомендацию участников публичных слушаний.

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