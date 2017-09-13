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Общество

Профстандарт для нянь разработан в России

По инициативе экспертного совета при правительстве России разработан профессиональный стандарт для детсадовских помощников воспитателей и частных нянь. Как сообщает газета «Известия», Министерство труда и социальной защиты приступит к рассмотрению документа в сентябре текущего года.

По данным издания, в профессиональный стандарт для нянь войдут следующие требования: специалист по присмотру и уходу должен будет владеть основами педагогических знаний и возрастной психологии, быть компетентным в вопросах воспитания, уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь. Такой работник должен при необходимости проконсультировать родителей по организации жизнедеятельности детей, а в случае экстренной ситуации — оперативно с ними связаться. Также человек, ухаживающий за маленьким ребенком, вне зависимости от того, работает он в детском саду или по частному найму, обязан периодически проходить медицинские осмотры.

В настоящее время, по мнению ряда экспертов, на рынке нянь сложилась ситуация, в которой люди, ответственные за малышей, не обладают никакими профессиональными навыками, а только имеют диплом о среднем образовании и медкнижку. По мнению авторов законопроекта, внедрение профстандарта позволит защитить наиболее уязвимых маленьких граждан России от противоправных действий недобросовестных работников отрасли.

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