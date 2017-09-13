Мусорные свалки предлагается оборудовать видеокамерами, весами и датчиками радиации

09:52, 13 сентября 2017, ПАИ

Минстрой России разработал новые технические требования по работе с мусором, пишет газета «Известия».

Ряд поправок в ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» направлен на техническое усовершенствование процесса утилизации мусора, наиболее серьезное влияние новый регламент окажет на механизм работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Поправки предлагают сделать обязательными для всех полигонов и перевозчиков мусора использование современных технических средств: фиксировать маршруты вывоза мусора с помощью датчиков ГЛОНАСС, оборудовать свалки весами, приборами фото- и видеосъемки, а также рамками контроля радиации.

Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что новые регламент позволит сократить расходы на утилизацию ТБО, кроме того, совершенствование системы переработки и утилизации ТБО положительно скажется на работе многих ведомств в России.

По оценкам Минприроды, в России ежегодно образуется около 70 млн тонн твердых отходов. С августа 2014 по март 2015 года Роспотребнадзор выявил 113 тысяч незаконных свалок.