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Общество

С учётом выпавших осадков полиция призывает псковичей к предельной осторожности на дорогах

В связи с ухудшением погодных условий в Псковской области полиция призывает участников дорожного движения строго соблюдать требования  безопасности. Как сообщиили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с учетом выпавших обильных осадков водителям необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, максимально соблюдать боковой интервал и скорость движения, избегать резких торможений и ускорений, поскольку все это может привести к неуправляемому заносу автомобиля.

Пешеходам напоминают о необходимости быть предельно осторожными на проезжей части в условиях плохой видимости. Переходить проезжую часть дороги  следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. А при переходе дороги в темное время суток важно использовать на одежде световозвращающие элементы.

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