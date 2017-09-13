Более 8 млн россиян уже привились от гриппа

10:09, 13 сентября 2017, ПАИ

Более 8 млн россиян уже привиты от новых штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в эпидсезоне 2017-2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор ведет мониторинг за поставками вакцин против гриппа в субъекты и иммунизацией населения.

«На 08.09.2017 отгружено более 50% от всего необходимого количества вакцин, привито уже 8,2 миллиона человек, среди которых 1,6 млн детей», - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что всего было закуплено «около 58,5 млн доз гриппозных вакцин, в том числе для иммунизации детей - 17,8 млн доз, проводится поставка препаратов в регионы».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) «Гонконг» 2014 года и штамм гриппа А (H1N1) «Мичиган» 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году.