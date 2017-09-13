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Политика

На псковских эсеров завели уголовное дело по факту нарушений при оплате агитационных материалов

Уголовное дело возбуждено по факту использования финансовых средств псковским региональным отделением партии "Справедливая Россия» на выборах помимо избирательного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

8 сентября отдел дознания УМВД России по Псковской области на основании представленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области результатов оперативно-розыскной деятельности, в соответствии со ст.157 УПК РФ, при наличии условий принятия решений в случаях, не терпящих отлагательств, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.141.1 УК РФ.

В письме прокурора области в адрес облизбиркома отмечается, что уголовное дело возбуждено по факту использования избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» помимо средств избирательного фонда финансовой поддержки для проведения избирательной кампании в сумме 1 млн 20 тысяч рублей, то есть в крупном размере.

Прокуратура области признала законным и обоснованным решение о возбуждении уголовного дела. Организованы надзорные мероприятия.

Отметим, что 8 сентября в связи с возбужденным уголовным делом обыски проходили на территории завода «Псковпищепром» и в «Империале», 12 сентября производилась выемка документов в холдинге «Гражданская пресса».

Напомним, что согласно избирательному законодательству все расходы на предвыборную кампанию должны быть оплачены из средств избирательного фонда кандидата или избирательного объединения.

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