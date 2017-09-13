На псковских эсеров завели уголовное дело по факту нарушений при оплате агитационных материалов

10:25, 13 сентября 2017, ПАИ

Уголовное дело возбуждено по факту использования финансовых средств псковским региональным отделением партии "Справедливая Россия» на выборах помимо избирательного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

8 сентября отдел дознания УМВД России по Псковской области на основании представленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области результатов оперативно-розыскной деятельности, в соответствии со ст.157 УПК РФ, при наличии условий принятия решений в случаях, не терпящих отлагательств, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.141.1 УК РФ.

В письме прокурора области в адрес облизбиркома отмечается, что уголовное дело возбуждено по факту использования избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» помимо средств избирательного фонда финансовой поддержки для проведения избирательной кампании в сумме 1 млн 20 тысяч рублей, то есть в крупном размере.

Прокуратура области признала законным и обоснованным решение о возбуждении уголовного дела. Организованы надзорные мероприятия.

Отметим, что 8 сентября в связи с возбужденным уголовным делом обыски проходили на территории завода «Псковпищепром» и в «Империале», 12 сентября производилась выемка документов в холдинге «Гражданская пресса».

Напомним, что согласно избирательному законодательству все расходы на предвыборную кампанию должны быть оплачены из средств избирательного фонда кандидата или избирательного объединения.