21 тысячу рублей украл безработный с ножом из магазина в Пскове

12:52, 13 сентября 2017, ПАИ

В Пскове полиция раскрыла разбойное нападение в одном из магазинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, рано 12 сентября утром в Пскове в магазин по улице Ижорского батальона ворвался неизвестный молодой человек. Угрожая продавщице ножом, он похитил 21 тысячу рублей и скрылся.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний безработный, ранее судимый пскович. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.