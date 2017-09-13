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21 тысячу рублей украл безработный с ножом из магазина в Пскове

В Пскове полиция раскрыла разбойное нападение в одном из магазинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, рано 12 сентября утром в Пскове в магазин по улице Ижорского батальона ворвался неизвестный молодой человек. Угрожая продавщице ножом, он похитил 21 тысячу рублей и скрылся.  

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний безработный, ранее судимый пскович. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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