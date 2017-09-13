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Общество

Активисты Общероссийского народного фронта презентовали студентам ПсковГУ «Молодежку ОНФ»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели встречу со студентами Псковского государственного университета, на которой рассказали о проектах движения, а также презентовали новое направление работы под названием «Молодежка ОНФ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

На встрече в аудитории вуза собрались студенты финансово-экономического факультета. Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Псковской области Григорий Турчин провел для них лекцию о формировании муниципального бюджета, рассказал о работе бюджетного комитета Псковской городской думы, о том, на что направляются бюджетные средства. В ходе лекции задавались вопросы о реализации в Пскове социальных программ и проектов. В частности, студенты поинтересовались, что сделано в рамках программы «Доступная среда», как реализуется правительственный проект «Формирование комфортной городской среды». 

«Активисты Народного фронта в рамках проведения мониторингов «Доступная среда» адресно отмечают объекты, неприспособленные для маломобильных граждан. Мы обращаем внимание чиновников и добиваемся принятия мер. Смонтированы подъемники на высоком крыльце псковского музея-заповедника и на входе в городскую поликлинику №1, в большом концертном зале областной филармонии появился ступенькоход, установлен пандус на входе в Порховском доме культуры, сейчас мы добиваемся установки пандуса на входе в школу №9, где учится девочка с ограниченными возможностями здоровья», –  пояснил Турчин.

Общественники рассказали студентам о работе Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, о промежуточных результатах реализации приоритетных проектов Народного фронта: «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности – детям», «За честные закупки».  Участники встречи получили листовки с информацией о том, как работают проекты и каким образом можно принять в них участие.

В ходе встречи общественники уделили внимание созданию нового направления Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ», которое было презентовано на форуме «Таврида» и станет единой площадкой и точкой сборки проектов и идей молодых людей, которые готовы доводить начатые дела до конца, а не ждать помощи со стороны. Многие из молодых активистов уже не раз принимали участие в проектах Народного фронта, но сегодня у ребят столько идей, что отдельное направление напрашивалось само собой.

«Такие встречи очень помогают молодежи с активной гражданской позицией ближе познакомиться с проектами Общероссийского народного фронта и узнать, как именно каждый из них может принять участие в улучшении жизни в своем родном городе. В свою очередь мы увидели интерес и живую реакцию участников встречи, которые позволяют с оптимизмом взглянуть на будущее «Молодежки ОНФ» в нашем регионе. «Молодежка ОНФ» придаст проектам ОНФ не только дополнительные силы, но, возможно, и новый вектор развития», – добавил Турчин.

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