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Общество

Из-за подтопления улиц в Пскове изменилась схема движения автобусов

13 сентября в связи с обильными осадками в Пскове изменилась схема движения автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в диспетчерской ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В диспетчерской отметили, что ряд улиц затоплены, поэтому маршруты автобусов №№ 11, 22 и 25 осуществляются без заезда по улице Текстильной на Алтаева и Архив. Данные автобусы ездт по улице Труда до областного УГИББД.

Автобус № 2 при следовании в обратном направлении (в сторону вокзала) не заезжает на улицу Розы Люксембург.

Кроме того, многие маршруты ходят с опозданием.

В диспетчерской заверили, что компания принимает всевозможные меры для восстановления графика. «Работаем в авральном режиме, все сотрудники задействованы», - отметили на предприятии.

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