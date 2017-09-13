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Насильник-рецидивист предстанет перед судом в Пскове

13 сентября Псковский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении ранее судимого за преступления сексуального характера против половой неприкосновенности несовершеннолетних 31-летнего мужчины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, жителю Пскова предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней с использованием ее беспомощного состояния), частью 5 статьи 132 УК РФ (совершение сексуальных действий с использованием беспомощного состояния малолетней потерпевшей), пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни малолетней потерпевшей, наступившего в результате изнасилования потерпевшей).

В феврале после совершения вышеуказанных преступлений мужчину задержали по месту жительства представители правоохранительных органов.

Рассмотрение уголовного дела назначено в закрытом режиме. 

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