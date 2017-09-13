Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники

10:47, 13 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 13 сентября, в связи с сильным дождем в город выведено свыше 10 единиц специальной техники для откачки воды, на устранении последствий подтоплений работает более 50 сотрудников коммунальных служб. Задействованы машины и помпы всех муниципальных предприятий и двух частных компаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, Комбинат благоустройства предоставил 5 специализированных автомобилей, «Горводоканал», «сковские тепловые сети» и «ДСК» - по 2 единицы спецтехники. Кроме того, в город выведены силы и средства подрядных организаций, обслуживающих по муниципальному контракту улично-дорожную сеть. На проспекте Энтузиастов и на пересечении улицы Герцена с улицей Леона Поземского в данный момент работают насосные станции.

На городских улицах для регулирования движения работает 5 экипажей ДПС. Сотрудники ГИБДД координируют автотранспортные потоки на перекрестках улице Юбилейной, перекрестках Труда - Текстильная, Энтузиастов - Белинского.

В настоящий момент в Единую дежурно-диспетчерскую службу города на телефон 055 поступило 13 заявок от населения о подтоплениях различных территорий. В большинстве своем звонки поступают из частного сектора Пскова. Незамедлительно заявки были направлены в Управления городского хозяйства, которое координирует и организует работу по откачке воды. В наиболее сложных местах работает сразу несколько единиц техники.

Как пояснили в Управлении городского хозяйства, ливневая канализация работает в полную силу. Для увеличения пропускной способности канализационных люков открыты колодцы. В данных местах, а также в местах, где вода скапливается на проезжих частях улично-дорожной сети Пскова, выставлены временные знаки ограничения движения и объезда. В связи с этим водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

Мониторинг городских территорий ЕДДС и УГХ ведется в режиме «онлайн»: мобильные группы передвигаются по городу и сообщают информацию в управление. Коммунальные службы города работают в особом режиме.

По информации Псковского Гидрометцентра, с момента начала дождя выпало 25 мм осадков - «это сильный дождь». «К вечеру сегодняшнего дня дождевой фронт отступит на восток. С вероятностью в 90% со второй половины четверга и до конца пятницы также прогнозируем сильный дождь», - отметила начальник регионального Гидрометцентра Тала Нещадимова. Она добавила, что, по предварительному прогнозу, с 18 сентября на целую неделю установится погода без дождей.