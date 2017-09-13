Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии

11:04, 13 сентября 2017, ПАИ

Сегодня в Финском парке Пскова из-за сильного ливня повреждены склоны и конструкции лестниц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На место для установления причин и устранения последствий выезжала межведомственная комиссия в составе главы администрации Пскова Игоря Калашникова, начальника Управления городского хозяйства Алексея Захарова, а также представителей подрядной организации, обслуживающей данную территории, и компании, которая выполняла работы по реконструкции.

Специалисты организации, которая вела работы по реконструкции, уже приступили к устранению повреждений, причиненных сильными потоками воды. Ремонт будет проведен в рамках гарантийных обязательств.

В первую очередь будут убраны земляные наносы и дополнительно укреплены опасные участки склонов. Кроме того, для обеспечения безопасности данная территория Финского парка и набережной реки Псковы будет перекрыта на время проведения ремонтных работ.