3
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
10:47
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10:42
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
09:53
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
19:20
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
Еще новости
Происшествия

Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии

Сегодня в Финском парке Пскова из-за сильного ливня повреждены склоны и конструкции лестниц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На место для установления причин и устранения последствий выезжала межведомственная комиссия в составе главы администрации Пскова Игоря Калашникова, начальника Управления городского хозяйства Алексея Захарова, а также представителей подрядной организации, обслуживающей данную территории, и компании, которая выполняла работы по реконструкции.

Специалисты организации, которая вела работы по реконструкции, уже приступили к устранению повреждений, причиненных сильными потоками воды. Ремонт будет проведен в рамках гарантийных обязательств.

В первую очередь будут убраны земляные наносы и дополнительно укреплены опасные участки склонов. Кроме того, для обеспечения безопасности данная территория Финского парка и набережной реки Псковы будет перекрыта на время проведения ремонтных работ.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 3
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 3
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 12
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
10 сентября 2017
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
10 сентября 2017
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
08 сентября 2017
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал» 13
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
08 сентября 2017
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию 17

Идет загрузка...