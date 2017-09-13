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Общество

Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове

Сегодня, 13 сентября, в 10:30 в Пскове на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского произошло ДТП.

Как сообщила Псковскому агентству информации инспектор по пропаганде УГИБДД города Пскова Юлия Фёдорова, водитель машины «Деу Матиз», поворачивая налево на Коммунальную улицу, не пропустил «Ниссан», который двигался прямо. В результате ДТП пострадал водитель «Матиза».

«В городе, в связи с затоплением проезжих частей, было ограниченно движение по улице Энтузиастов», - добавила представитель городского управления ГИБДД.

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