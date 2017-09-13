Вышло спецприложение к «Псковской правде», посвящённое дополнительному образованию школьников

11:32, 13 сентября 2017, ПАИ

Вышло специальное приложение к газете «Псковская правда», посвящённое дополнительному образованию школьников. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, красочный буклет поможет родителям, а также бабушкам и дедушкам сориентироваться, куда отправить ребенка после школы, чем заняться на выходных, какой кружок, секцию или экскурсию выбрать.

Буклет будет распространяться бесплатно во всех школах Пскова. Для удобства приложение разделено на несколько разделов, посвященных развитию интеллекта, иностранным языкам, экологическому просвещению, творчеству, спорту, краеведению, патриотическому воспитанию, танцам, развлечению и отдыху. В каждом разделе находится список учреждений, которым можно доверить досуг школьника. Указаны часы работы, адрес, интернет-сайт и контакты.