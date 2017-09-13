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Экономика

В Псковской области не хватает IT-специалистов

В Псковской области выявлена нехватка IT-специалистов. Об этом свидетельствует исследование, которое провела компания HeadHunter (hh.ru), которая проанализировала рынок труда в профобласти «IT, интернет, телеком» в Псковской области и выяснила, кто из специалистов пользуется наибольшей популярностью у работодателей региона.

В августе в Псковской области показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в сфере «IT, интернет, телеком» составил 1,9 пункта, то есть на одно вакантное место претендовали в среднем 2 кандидата. Оптимальный уровень hh.индекса составляет 5-6 резюме на одну вакансию, таким образом, в Псковской области можно констатировать дефицит кадров в сфере информационных технологий и наблюдать низкий уровень конкуренции в пользу соискателей.

Средняя предлагаемая заработная плата в Псковской области в профобласти «IT, интернет, телеком», судя по аналитике из «Карты вакансий» в рамках проекта «Люди в цифрах», в 2017 году равнялась 38 тысяч рублей, что выше уровня средней зарплаты по рынку труда в регионе и средних зарплатных ожиданий у соискателей (30 тысяч рублей по данным из резюме на hh.ru).

В ходе исследования было проанализировано 1 539 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями из СЗФО в период с 1 июня по 17 августа 2017 года.

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