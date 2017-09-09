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Дерби «Псков-747» - «Луки-Энергия» будет обслуживать арбитр, при котором псковичи ни разу не побеждали

Встречу двух профессиональных футбольных команд из Псковской области — «Псков-747» и «Луки-Энергия» — в субботу, 16 сентября, на псковском стадионе «747» будет обслуживать 27-летний арбитр из Санкт-Петербурга Петр Мирошниченко.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псков-747», помощниками арбитра будут петербуржцы Андрей Веретешкин и Павел Новиков. Резервным арбитром назначен Евгений Карасев (Псков), а инспектировать встречу будет Георгий Беликов из Брянска.

Отметим, Мирошниченко 5 раз обслуживал матчи с участием «Псков-747», и ни разу в этих встречах псковичам не удавалось победить.

Добавим, игра начнётся в 16:00, ПАИ будет вести прямую трансляцию со стадиона.

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